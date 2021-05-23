الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاستهلاكية المدنية: تخفض أسعار200 سلعة بدءا من يوم غد

الحكومة تعلن عن فرص عمل في كافة محافظات المملكة

وفيات الأحد 23/5/2021

أسعار الذهب الأحد 23/5/2021

الأقصى في خطر إثر اعتداءات فجر اليوم

اليوم الإذاعي المفتوح .. نحو 400 ألف دينار قيمة التبرعات حتى العاشرة

البيطار : 40 ألف دولار من موظفي شركة زين لفلسطين

المقاولين : تم جمع نحو 360 ألف دينار لفلسطين

الخطوط التونسية تعود إلى الأجواء الليبية بعد غياب دام 7 سنوات

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

الأحد، 23-05-2021 10:57 ص

مرض الفطر الأبيض يظهر في الهند.. وتقارير: أكثر خطورة من «الأسود»

Black-fungus_179899823f9_large


الوكيل الاخباري - وسط انشغال العالم بظهور مرض الفطر الأسود في الهند بقوة وإعلانه وباء يصيب المتعافين من فيروس كورونا، سلطت صحيفة «إنديان إكسبريس» الهندية في تقرير اليوم الضوء على مرض الفطر الأبيض، والذي بحسب الصحيفة أكثر خطورة من نظيره الأسود والذي كان موضع اهتمام كذلك لدى الشارع المصري بعد إصابة الفنان سمير غانم به قبل وفاته، وتحذير السلطات الصحية الهندية من خطورته.

اضافة اعلان

مرض الفطر الأبيض يطال أصحاب المناعة الضعيفة


وجاء في تقرير الصحيفة الهندية حول مرض الفطر الأبيض أن أولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة أو يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفطر الأبيض، وقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة بمرض الفطر الأبيض في ولاية باتنا.


وأضافت الصحيفة أنه بينما تطلب الحكومة المركزية من الولايات إخطار السلطات بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو داء الفطر المخاطي، تم العثور أيضًا على عدوى تسمى الفطر الأبيض ولها تأثير على الحالات.


ظهور مرض الفطر الأبيض في ولايتي باتنا وبيهار بالهند


وقالت الصحيفة إنه تم العثور على هذه الحالات الجديدة المصابة بمرض الفطر الأبيض في باتنا وبيهار، وهذه العدوى أكثر خطورة من مرض الفطر الأسود ، كما يقول الدكتور أرونيش كومار، استشاري أول ورئيس طب الجهاز التنفسي.


أكاديمي في نيودلهي: حالات مرض الفطر الأبيض خطيرة


في هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي المقيم في الهند الدكتور وائل عواد إن ولاية ميديابروديش الهندية ظهر فيها مرض الفطر الأبيض، والأطباء هناك في هذه الولاية قللوا من شأن الفطر الأبيض.


وأضاف عواد: «لكن المشكلة أن هناك 5 حالات مصابة بالفطر الأبيض تم اكتشافها في ولاية بيهار الشرقية وهي حالات خطيرة وحسب التقارير أكثر خطورة من الفطر الأسود».


«عواد»: هناك تحذير من المستشفيات والأطباء الهنود من مرض الفطر الأبيض
وقال «عواد»: «لذلك هناك تحذير من المستشفيات والأطباء الهنود من أن هذه الحالات تنتشر خصوصا وسط المرضى الذين يواجهون مشكلات ضعف المناعة أو مرضى بداء السكري أو الأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها أو أولئك الذين لديهم نقص مناعة شديدة».


وفي ختام تصريحاته، قال «عواد» إن هذا هو الفطر الجديد المعروف باسم الفطر الأبيض والذي يمكن أن تكون إصابته قاتلة، في حين يقول البعض إنها غير قاتلة وقابلة للعلاج.

 

 

 

 

 

المصدر : أخبارك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1621753554_734

الإمارات ترحب برفع واشنطن اسمها من قائمة حماية الملكية الفكرية

60a9fcd6423604580a4309f9

وزارة الموارد المائية والري في مصر ترفع حالة الطوارئ القصوى

9مصدومدرحادثهانفجاردرصنایعشیمیایی

انفجار في مصنع للكيماويات بأصفهان الإيرانية

PYH2021052210510001300_P4

كوريا الجنوبية .. وقفة استنكارية لغارات الإحتلال على غزة

9202017123651700

تطورات مثيرة في قضية الاعتداء على الداعية وسيم يوسف

60a9f6c64c59b76032652a33

الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للتحالف

أخبار متعلقة
_118566408_gettyimages-1316652049

ظهور وباء جديد قاتل يهدد العالم

79d3a3a23e29d0b_w1000_h541_0

روسيا: تصدير منظومة إس-400 إلى الهند قبل نهاية العام الجاري

60a5f25e4c59b73fb4405713

إعلان وباء العفن الأسود في ولايتين بالهند

ح

إجلاء 308 عراقيين كانوا عالقين في الهند

74ff853a-2f03-4ff9-9875-fcb9d145f4fd

الهند: تمشط البحر بعد غرق سفينة وانحراف أخرى بسبب إعصار

كم_عدد_درجات_مقياس_ريختر

هزة أرضية في الهند بقوة 5.1 درجة