إجلاء حوالي مليوني بنغالي على الساحل الشرقي للهند

الوكيل الإخباري- أجلت السلطات الهندية حوالي مليوني شخص يعيشون على طول الساحل الشرقي للبلاد تحسبا لوصول الإعصار "ياس" الذي تشتد قوته في خليج البنغال.



وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار "ياس" الذي بدأ يتشكل منذ مرور الإعصار تاوكتاي يوم أمس الاثنين يرتقب أن يصل إلى ولايتي البنغال الغربية واوديشا ظهر الأربعاء.

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ويرتقب أن ترافق "ياس" رياح عاتية بسرعة تصل الى 165 كلم في الساعة وأمطار غزيرة ما يعطل جهود مكافحة وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة أكثر من 300 ألف شخص في الهند.



وقال وزير التنمية في منطقة بولاية البنغال الغربية، بانكيم شاندرا هزرا إن "هذا الإعصار يشكل ضربة رهيبة للعديد من الأشخاص في مناطق ساحلية تضررت عائلاتها بسبب الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19"، مبينا أنه "تم إجلاء حوالى نصف مليون شخص من منازلهم في المنطقة الساحلية، ويشكل توفير المأوى لهم، مع الحفاظ على التباعد الجسدي، تحديا".



وبحسب رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي فإن السلطات تعمل على تزويد المستشفيات بمخزونات كافية من الأكسجين والأدوية لتلبية الاحتياجات عند مرور العاصفة.



وضرب الإعصار تاوكتاي، وهو أول عاصفة استوائية كبرى تضرب الهند هذا الموسم، يوم أمس الاثنين ولاية غوجارات ما أسفر عن 155 قتيلا في غرب البلاد.



المصدر- روسيا اليوم