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السبت، 16-07-2022 07:29 ص

14 قتيلا في تحطم مروحية عسكرية مكسيكية

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الوكيل الإخباري - قالت البحرية المكسيكية، أمس الجمعة، إن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب شخص آخر، جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" في ولاية سينالوا الواقعة شمال غربي المكسيك.

وأضافت البحرية المكسيكية في بيان أن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة، وفقا لرويترز.

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وقالت البحرية في بيان إن "مروحية بلاك هوك تعرضت لحادث لم يعرف بعد سببه"، بحسب فرانس برس.


وأضافت "كان على متن المروحية 15 شخصا. لسوء الحظ، لقي 14 منهم حتفهم، وهناك شخص يتلقى العلاج".


وقالت البحرية إن الطائرة تحطمت أثناء مهمة.


وبينما قالت رويترز إنه لم ترد حتى الآن معلومات تشير إلى أن الحادث له صلة باعتقال رافائيل كارو كوينتيرو، أحد أباطرة المخدرات في جزء آخر من سينالوا يوم الجمعة، نقلت فرانس برس عن البحرية المكسيكية تأكيدها أن الحادث لا علاقة له بالعملية التي تم خلالها اعتقال كارو كوينتيرو.

 

سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

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