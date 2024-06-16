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الأحد، 16-06-2024 06:19 م

47 درجة مئوية في الظل.. أعلى درجة حرارة سجلتها المشاعر المقدسة الأحد

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الوكيل الإخباري- كشف متحدث الأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، عن تسجيل أعلى درجة حرارة بالمنطقة المركزية للحرم، حيث بلغت 47 درجة مئوية في الظل بالمشاعر المقدسة.

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وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: "سجلت المنطقة المركزية للحرم أعلى درجة حرارة بالمشاعر اليوم حيث بلغت 47 درجة مئوية في الظل".


وأضاف: "سجلت منى 46 درجة مئوية، وسرعة رياح بلغت 10 كيلومترات في الساعة ونسبة رطوبة 21%".


ويؤدي الحجاج اليوم الأحد آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذاناً ببدء أول أيام عيد الأضحى، بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على جبل عرفات.


وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، أن أكثر من 1.5 مليون حاج جاءوا من جميع أنحاء العالم إلى مكة وما حولها لأداء فريضة الحج، وتوقعت السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج مليوني حاج هذا العام.


RT


 




 

 


 

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