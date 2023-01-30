56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

الوكيل الاخباري- أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في مسجد بمدينة بيشاور القريبة من الحدود مع أفغانستان.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة الباكستانية، قولها إن جزءا كبيرا من سقف المسجد انهار على المصلين أثناء أدائهم صلاة الظهر، فيما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض.



ولم تحدد الشرطة حتى الآن الجهة المسؤولة عن الحادث.



وأكد مسؤول في الشرطة الباكستانية، "رفع مستوى التأهب الأمني بالعاصمة إسلام أباد، بعد انفجار بيشاور".



وأكد المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في مدينة بيشاور الباكستانية، محمد عاصم، إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 56 قتيلا و70 مصابا حتى الآن، بعضهم في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي استهدف مسجد المدينة.