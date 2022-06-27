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الإثنين، 27-06-2022 01:58 م

7 وفيات و5 إصابات بحادث مروع في مصر

ذذ


الوكيل الإخباري - لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة نقل بطريق خدمات المصانع اتجاه طريق السخنة بالقاهرة الجديدة.


ووفقا لوسائل الإعلام المصرية "على الفور تم رفع حطام الحادث بواسطة "ونش" من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات".

وجاءت البداية بتلقي غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الخدمات بالقاهرة الجديدة بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة للتعامل مع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وتبين وقوع "حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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