دعوة أممية لتفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية"

الوكيل الإخباري- دعا مقررون أمميون، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية على الفور، بحجة استغلال هذه المساعدات "لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفية".

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وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية.



وقال الخبراء الأمميون، في بيان مشترك، إن "مؤسسة غزة الإنسانية مثال مقلق للغاية على كيفية تسخير المساعدة الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفية في انتهاك خطير للقانون الدولي".



ولفت الخبراء إلى أن "تسمية المؤسسة بالإنسانية يزيد من مساعي إسرائيل التمويهية ويعد تحقيرا للمبادئ والمعايير الإنسانية"، مؤكدين "ضرورة إعادة المصداقية والفاعلية إلى مفهوم المساعدة الإنسانية من خلال تفكيك هذه المؤسسة وإخضاعها ومسؤوليها للمحاسبة والسماح لجهات إنسانية مخضرمة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على السواء باستعادة زمام إدارة المساعدات المنقذة للأرواح وتوزيعها".



وبدأت هذه المنظمة الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة في أيار، قبل أن يعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 22 تموز أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية، ثلاثة أرباعهم تقريبا بالقرب من نقاط للمنظمة.