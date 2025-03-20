أردوغان يتجنب التعليق على احتجاز عمدة إسطنبول

الوكيل الإخباري-تجنب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعليق على احتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خلال كلمته أمام المزارعين الذين استقبلهم في مقر إقامته بأنقرة.

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