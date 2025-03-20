الخميس 2025-03-20 03:34 ص
 

أردوغان يتجنب التعليق على احتجاز عمدة إسطنبول

أردوغان
أردوغان يتجنب التعليق على احتجاز عمدة إسطنبول
 
الخميس، 20-03-2025 01:58 ص

الوكيل الإخباري-تجنب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعليق على احتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خلال كلمته أمام المزارعين الذين استقبلهم في مقر إقامته بأنقرة.

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وأفادت النيابة العامة في إسطنبول يوم الأربعاء، بأن إمام أوغلو تم احتجازه في قضية تتعلق بمنظمة تتعامل مع الفساد والرشوة والابتزاز.

وأكد السياسي المعارض نفسه أنه "ليس لديه نية للاستسلام" تحت ضغط السلطات. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من الشوارع الرئيسية في إسطنبول، خاصة أمام مبنى المديرية العامة للشرطة، كما لوحظت اضطرابات في عمل مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10%، متجاوزا لأول مرة حاجز الـ41 ليرة. كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول BIST 100 عند الافتتاح بنسبة 6.87% على خلفية أنباء احتجاز إمام أوغلو.

وتجمع أنصار عمدة إسطنبول المعارض المحتجز إمام أوغلو في مظاهرة احتجاجية في منطقة سراج خانة، وكان من المقرر أن تبدأ في الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، بينما حظرت حكومة المدينة سابقا أي مظاهرات حتى 23 مارس.

 
 
gnews

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