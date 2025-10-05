الدفاع الروسية: إسقاط 24 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورد والقرم وفورونيج

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات.



وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، إنه "خلال الفترة بين الساعة 17:00 والساعة 20:00 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي بتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية".



وأوضحت أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود و11 مسيرة فوق جمهورية القرم وطائرة واحدة فوق مقاطعة فورونيج.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وكورسك وسمولينسك.