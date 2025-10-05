الإثنين 2025-10-06 01:05 ص
 

قائد البحرية الإيرانية يصل إلى روسيا

الأحد، 05-10-2025 11:14 م

الوكيل الإخباري- وصل قائد القوة البحرية الإيرانية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إلى مدينة بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع لقادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين.

أفادت بذلك السفارة الإيرانية في موسكو، وقالت في بيان نشرته على قناتها في تلغرام: "وصل قائد القوات البحرية الإيرانية إلى بطرسبورغ لحضور اجتماع قادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين".

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية IRIB، أن الضابط الإيراني سيجري محادثات في بطرسبورغ مع قادة البحرية الروسية والبحرية الأذربيجانية والبحرية الكازاخستانية، وسيزور أيضا "العديد من القواعد البحرية الروسية" في خليج فنلندا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تمتلك القوات البحرية الإيرانية أكثر من 100 سفينة وغواصة مع حوالي 19 ألف عسكري، وتتوزع عملياتها بين الخليج وبحر قزوين، حيث تركز على حماية المياه الإقليمية، وتأمين خطوط الشحن، ومواجهة أي انتهاك محتمل للسيادة الإيرانية.


وبحسب تقرير موقع "غلوبال فاير باور" لعام 2024، تحتل البحرية الإيرانية المرتبة الـ37 بين أقوى 145 قوة بحرية في العالم، وهو تصنيف يعكس نمو قدراتها رغم العقوبات والقيود التكنولوجية.

 

RT

 
 
م

ل

ب

ل

