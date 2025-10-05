وزير الحرب الأمريكي يكشف سبب ارتفاع طلبات البيتزا في البنتاغون

الوكيل الإخباري - أشار وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى معرفته بنمو الطلب على البيتزا في وزارته خلال الأزمات، وذكر أن ذلك يدل على تزويد مرؤوسيه بالمؤن والطعام لا سيما من يعملون بوقت متأخر.



وقال الوزير في مقابلة مع قناة Fox News التلفزيونية: "أنا لست فقط لا أذهب إلى الكافتيريا، بل أطلب أيضا الكثير من البيتزا في بعض الأيام دون تحديد لإرباك الجميع".



ونوه الوزير بأنه يعلم أن على منصة التواصل الاجتماعي Х ، يوجد حساب يتتبع طلبات البيتزا في المطاعم القريبة من البنتاغون في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع، ويستخلص استنتاجات حول الأزمات التي تجبر المسؤولين والعسكريين على العمل في وقت متأخر.

اضافة اعلان



وقال: "في أمسيات أيام الجمعة، ترون وجود الكثير من الطلبات على البيتزا، ولكن والحق يقال الأمر يتلخص فقط بمحاولتي لكسر المنظومة القائمة في التطبيق".



ويشار إلى أن تعبير نظرية بيتزا البنتاغون (Pentagon Pizza Theory)، هي ملاحظة غير رسمية تشير إلى أن حدوث ارتفاع مفاجئ في طلبات الوجبات السريعة مثل البيتزا بالقرب من مبان تابعة للحكومة الأمريكية، مثل البنتاغون، ووكالة المخابرات المركزية، والبيت الأبيض، يسبق عادة وقوع أزمة دولية.