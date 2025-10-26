الإثنين 2025-10-27 01:10 ص
 

إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة

إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
 
الأحد، 26-10-2025 11:58 م
الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، بانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة وسط ضغوط من الوسطاء ومخاوف من صِدام مع حركة "حماس".اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الجيش انسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين داخل غزة تحت ضغط من وسطاء دوليين، وبسبب القلق من أن استمرار النشاط قد يؤدي إلى مواجهة مع عناصر حماس".

وجاء انسحاب الجيش الإسرائيلي مع مرور اليوم الخامس على التوالي دون إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن بلاده وحدها ستقرر متى توجه ضرباتها لأعدائها وأنها هي من يحدد أيا من الدول يمكنها الانضمام إلى القوة الأمنية الدولية التي من المقرر نشرها في غزة.

ومن المتوقع بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية بين حماس وإسرائيل، نشر قوات تضم بشكل أساسي عناصر من دول عربية وإسلامية لتتولى مهمة تأمين القطاع.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة دراسة تظهر صلة بين اللحوم الملوثة والتهابات المسالك البولية

الشرع يزور الكنيسة المريمية بدمشق القديمة

عربي ودولي الشرع يزور الكنيسة المريمية بدمشق القديمة

ل

عربي ودولي تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

مستشار ترامب يطالب قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر

عربي ودولي مستشار ترامب يطالب قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر

ل

عربي ودولي عدد غير مسبوق من قادة العالم يحضر افتتاح المتحف المصري

إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة

عربي ودولي إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة

ل

عربي ودولي الدفاع السورية تعلن مقتل جنديين برصاص مجهولين شرق حلب

تعرف على تفاصيل حالة الطقس غداً الإثنين

الطقس تعرف على تفاصيل حالة الطقس غداً الإثنين



 
 





الأكثر مشاهدة