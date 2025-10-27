الإثنين 2025-10-27 01:11 ص
 

مستشار ترامب يطالب قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر

الإثنين، 27-10-2025 12:17 ص
، قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية إن العالم يراقب بقلق بالغ أفعال قوات الدعم السريع والوضع في مدينة الفاشر بالسودان، مطالبًا بحماية المدنيين.


ودعا بولس إلى فتح ممرات إنسانية "فورًا" لتمكين المدنيين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، من الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدًا أن على قوات الدعم السريع التحرك فورًا لحماية المدنيين في المدينة.
وأعلنت قوات الدعم السريع صباح اليوم الأحد سيطرتها على مدينة الفاشر، وذلك بعد حصار استمرّ أكثر من عام.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لبرنامج الجزيرة إن الجيش السوداني أخلى مقر قيادة فرقة في مدينة الفاشر "لأسباب تكتيكية".

وفي حال سقوط الفاشر، فذلك يعني سيطرة الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس، وتقسيم البلاد بين شرق يسيطر عليه الجيش السوداني وغرب تحت سيطرة الدعم السريع.

وكان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية أعلن، أمس السبت، أن المجموعة الرباعية الدولية بحثت أول أمس الجمعة في واشنطن جهود التوصل إلى "هدنة إنسانية عاجلة ووقف دائم لإطلاق النار" في السودان، وشكّلت لجنة مشتركة للتنسيق بشأن الأولويات العاجلة في البلاد.

وتشكّلت الرباعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في السودان، وتضم أيضًا السعودية والإمارات ومصر.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وقد خلّفت الحرب نحو 20 ألف قتيل وتشريد أكثر من 15 مليونًا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية وسودانية.

الجزيرة 
 
 
