تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

وتم تدمير ست طائرات بدون طيار خلال ساعات قليلة، حيث أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة إضافية كانت في طريقها إلى العاصمة، بعد أن كان قد تم إسقاط ثلاث طائرات أخرى في وقت سابق من اليوم.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يزور الكنيسة المريمية بدمشق القديمة
-
مستشار ترامب يطالب قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر
-
عدد غير مسبوق من قادة العالم يحضر افتتاح المتحف المصري
-
إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
-
الدفاع السورية تعلن مقتل جنديين برصاص مجهولين شرق حلب
-
إسرائيل تغتال 5 قيادات من حزب الله في 24 ساعة .. من هم ؟
-
لولا دا سيلفا: لقاء ترامب الذي بدا مستحيلاً في السابق تحقق اليوم وكان مثمراً
-
الشرع يبدأ زيارة عمل للسعودية يوم الاثنين