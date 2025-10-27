الإثنين 2025-10-27 01:09 ص
 

تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

أرشيفية
 
الإثنين، 27-10-2025 12:33 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت الدفاعات الجوية الروسية هجوما استهدف العاصمة موسكو بعدة طائرات مسيرة.

وتم تدمير ست طائرات بدون طيار خلال ساعات قليلة، حيث أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة إضافية كانت في طريقها إلى العاصمة، بعد أن كان قد تم إسقاط ثلاث طائرات أخرى في وقت سابق من اليوم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.

RT

 
 
gnews

