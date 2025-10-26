الدفاع السورية تعلن مقتل جنديين برصاص مجهولين شرق حلب

وقالت الإدارة في بيان: "استشهاد اثنين من جنود الجيش العربي السوري قرب مدينة الباب شرق حلب، بعد أن استهدفهما مجهولون بالرصاص".
ووصفت الوزارة الحادث في بيانها بأنه "اعتداء غادر وجبان"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة تعمل على متابعة القضية لمعرفة المتورطين".
هذا وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين، باندلاع اشتباكات عنيفة مساء السبت بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر تابعة للحكومة السورية في ريف دير الزور الشرقي.
وأضاف التقرير أن الاشتباكات امتدت لاحقا لتشمل بلدة ذيبان بالريف ذاته مع استقدام تعزيزات عسكرية لقسد نحو المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.
