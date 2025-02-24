اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة

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الوكيل الإخباري- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن التقرير الصادر عن منظمة العمل العربية أظهر أن نسبة البطالة بين الشباب العربي وصلت إلى 25 بالمئة، مما يستدعي تطوير التعليم الفني والتقني ليصبح أداة رئيسية لتمكين الشباب وتوظيفهم في قطاعات حيوية. اضافة اعلان





وأضاف سلامة، خلال مشاركته في المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي "أديوتيك إيجيبت 2025"، أن العديد من الدول العربية، مثل الأردن والإمارات والمغرب، تشهد تطورًا ملحوظًا في تبني برامج تعليمية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة.



وأشار، في بيان صحفي صدر اليوم عن اتحاد الجامعات العربية، إلى أن النظرة إلى التعليم الفني تغيرت بشكل إيجابي، خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع، مبينًا أن التعليم الفني أصبح أحد أهم أولويات الدول، لما يمثله من قيمة كبيرة في مختلف المجالات.



كما أكد أن التحولات المتسارعة في المجالات التقنية والاقتصادية تدفع إلى ضرورة إعادة النظر في النماذج التعليمية، خاصة في التعليم الفني والتقني.



وأوضح أن اتحاد الجامعات العربية يلعب دورًا استراتيجيًا في هذا المجال من خلال دعم الشراكات الإقليمية، وتطوير البرامج المشتركة، وتمكين التحول الرقمي، وبناء شبكات توظيف إقليمية.



