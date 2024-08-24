اعلان صادر عن شركة ميتا بشأن حجب حسابات

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "ميتا" الرقمية الأميركية العملاقة ،امس الجمعة أنها حجبت عددا من الحسابات عبر تطبيق "واتساب" تعتقد أنها مرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية ، استهدفت سياسيين مقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن أو سلفه دونالد ترامب ، بحسب واشنطن تايمز .

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ووفقا لـ"ميتا"، استُخدمت تلك الحسابات للتواصل والتقريب بين أشخاص في دول عدة إلى جانب الولايات المتحدة. وقالت الشركة في بيان "يبدو أن جهودهم ركزت على مسؤولين سياسيين أو دبلوماسيين وكذلك على شخصيات عامة، بينهم أشخاص مرتبطون بحكومتي الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب".



ومن خلال التحقيق الذي أجري، نُسِب هذا النشاط على ما يبدو إلى "إيه بي تي 42"، وهي مجموعة "قرصنة إلكترونية إيرانية معروفة بحملاتها التي تستخدم تقنيات تصيّد احتيالي بسيطة".