الجمعة 2025-10-24 01:38 م
 

مصر.. سوداني يقتل شقيقه في الهرم
الجمعة، 24-10-2025 10:46 ص
الوكيل الإخباري-   أنهى شاب سوداني حياة شقيقه طعنا أمام مسكنه بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية.اضافة اعلان


وكانت البداية بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من نقطة شرطة تابعة لأحد المستشفيات، يفيد بوصول جثة مواطن سوداني إلى المستشفى مُصابًا بعدة طعنات أدت إلى وفاته، وتم وضع الجثة في ثلاجة الموتى.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن شقيق المجني عليه هو من أقدم على قتله طعنًا أمام مسكنه بمنطقة الهرم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

