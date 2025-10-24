مصر.. سوداني يقتل شقيقه في الهرم

وكانت البداية بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من نقطة شرطة تابعة لأحد المستشفيات، يفيد بوصول جثة مواطن سوداني إلى المستشفى مُصابًا بعدة طعنات أدت إلى وفاته، وتم وضع الجثة في ثلاجة الموتى.
وبالانتقال والفحص، تبيّن أن شقيق المجني عليه هو من أقدم على قتله طعنًا أمام مسكنه بمنطقة الهرم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
روسيا اليوم
