الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لانضمام بريطانيا لاتفاقية تجارية أوروبية شاملة

وأوضح شيفتشوفيتش، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الاتفاقية توفر قواعد موحدة تسهّل استخدام مكونات وسلع من دول أوروبية وشمال إفريقية في سلاسل التوريد دون رسوم جمركية.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية، أن الاتفاقية لا تتعارض مع خطوطها الحمراء لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، بينما بدأت الحكومة مشاورات مع قطاع الأعمال لدراسة فوائد الانضمام دون اتخاذ قرار نهائي.
بدوره، رحب وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز بالفكرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ليست اتحاداً جمركياً، بل إطاراً أوسع يضم دولاً مثل مصر وسويسرا.
ورغم، أن حزب المحافظين لم يدرج الاتفاقية ضمن أولويات ما بعد البريكست، يرى رجال أعمال أن الانضمام قد يساعد في تخفيف الحواجز الجمركية وتعزيز سلاسل التوريد المتضررة.
يُذكر أن اتفاقية البريكست تعفي السلع البريطانية من الرسوم الجمركية إذا كانت تحتوي على مواد من بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، تواجه الشركات البريطانية التي تستخدم مواد مستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا رسوماً إضافية، لكن انضمام بريطانيا إلى اتفاقية (PEM) قد يعفي هذه السلع من الرسوم الجمركية، مما يخفف الأعباء على الشركات ويحسن حركة التجارة.
بترا
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