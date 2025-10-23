الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان

واشار ان الهدف من الغارات في منطقة البقاع بلبنان استهداف موقع تابع لحزب الله لإنتاج صواريخ موجهة دقيقة
