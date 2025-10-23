الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان

01:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751077 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجيش يهاجم عمق لبنان، محيط بلدتي شمسطار وجنتا في البقاع ومنطقة جرود الهرمل شرقي لبنان اضافة اعلان





واشار ان الهدف من الغارات في منطقة البقاع بلبنان استهداف موقع تابع لحزب الله لإنتاج صواريخ موجهة دقيقة