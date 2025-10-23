الخميس 2025-10-23 02:23 م
 

الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
لبنان
 
الخميس، 23-10-2025 01:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجيش يهاجم عمق لبنان، محيط بلدتي شمسطار وجنتا في البقاع ومنطقة جرود الهرمل شرقي لبناناضافة اعلان


واشار ان الهدف من الغارات في منطقة البقاع بلبنان استهداف موقع تابع لحزب الله لإنتاج صواريخ موجهة دقيقة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر

44

طب وصحة السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب

الشعير

اقتصاد محلي طرح عطاء لشراء من 100 إلى 120 ألف طن شعير

8خ

طب وصحة الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان

7عت

طب وصحة تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال لقائه الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال العسكرية الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد.

عربي ودولي الرئيس اللبناني: نعلق آمالا على عمل لجنة الرقابة الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية



 
 





الأكثر مشاهدة