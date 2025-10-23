الخميس 2025-10-23 02:25 م
 

موسكو وبكين تنتقدان العقوبات الأميركية الجديدة على النفط الروسي

العلم الروسي
العلم الروسي
 
الخميس، 23-10-2025 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بالعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و**"لوك أويل"**، مؤكدة أن روسيا طورت "حصانة متينة" ضد القيود الغربية.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطتها الأسبوعية: "نرى أن هذه الخطوة ستأتي بنتائج معاكسة"، مشددة على أن بلادها ستواصل تطوير قدراتها الاقتصادية، بما في ذلك في مجال الطاقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، عن فرض العقوبات، بعد انهيار خطط عقد قمة جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً المحادثات بينهما بأنها "عقيمة".

وفي السياق ذاته، أعربت الصين عن معارضتها للعقوبات الأميركية الجديدة، مؤكدة أنها "لا تستند إلى القانون الدولي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن "الصين تعارض بشكل دائم العقوبات الأحادية التي لا أساس لها في القانون الدولي والتي لم يأذن بها مجلس الأمن الدولي".

وأضاف غوه، تعليقاً على تصريحات ترامب بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد يكون له "تأثير كبير" على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل العملي الوحيد للخروج من أزمة أوكرانيا".
 
 
