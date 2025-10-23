الخميس 2025-10-23 11:39 ص
 

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 19 من العقوبات على روسيا

الخميس، 23-10-2025 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   أقرت دول الاتحاد الأوروبي الخميس رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.اضافة اعلان


وتشمل العقوبات حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة الأربعاء بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق الاثنين الماضي، على حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي، في خطوة تعدّ ركيزة أساسية ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بعد أن استخدمت موسكو الغاز "كسلاح سياسي" وتسببت مرارًا في اضطرابات أثرت بشكل كبير على سوق الطاقة الأوروبية.
 
 
