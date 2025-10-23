الخميس 2025-10-23 08:35 ص
 

حلف الناتو: وقف إطلاق النار الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا

جتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي بواشنطن
اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
 
الخميس، 23-10-2025 07:33 ص
الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن وجوده في واشنطن يأتي لمناقشة دعم الحلف لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا بشكل عادل ودائم.اضافة اعلان


وأعرب روته، في منشور عبر منصة "إكس"، عن امتنانه للرئيس الأميركي دونالد ترامب على "جهوده الحاسمة لوقف القتل"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى، مضيفًا: "يجب أن يتوقفوا حيث هم الآن".

وأشار الأمين العام للناتو إلى أن أوكرانيا جاهزة، مشددًا على أهمية استمرار جميع الأطراف في ممارسة الضغط، "من خلال دعم أوكرانيا، والعقوبات، وأسطول الظل، وغيرها من الوسائل"، من أجل إجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتأتي الزيارة في وقت كشفت فيه مصادر أميركية عن تطورات جديدة في المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، إذ قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".

وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.
 
 
