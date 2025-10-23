ترامب: الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم لبناء قاعة احتفالات

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنّه "بعد دراسة مع أفضل المهندسين المعماريين في العالم" فإنّ الحلّ الأمثل سيكون "هدم" هذا الجناح.
وأضاف "ستكون واحدة من أعظم قاعات الاحتفالات في العالم"، في الوقت الذي أثارت فيه صور الحفارات وهي تهدم أجزاء من جدران المبنى التاريخي انتقادات شديدة في صفوف المعارضة في الولايات المتحدة.
