ترامب: الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم لبناء قاعة احتفالات

08:06 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم بشكل شبه كامل لبناء قاعة احتفالات يرغب بتشييدها، موضحا أن نطاق أعمال الهدم التي بدأت قبل أيام سيكون أوسع بكثير مما أشير إليه سابقا. اضافة اعلان





وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنّه "بعد دراسة مع أفضل المهندسين المعماريين في العالم" فإنّ الحلّ الأمثل سيكون "هدم" هذا الجناح.



وأضاف "ستكون واحدة من أعظم قاعات الاحتفالات في العالم"، في الوقت الذي أثارت فيه صور الحفارات وهي تهدم أجزاء من جدران المبنى التاريخي انتقادات شديدة في صفوف المعارضة في الولايات المتحدة.