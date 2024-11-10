 
الإثنين 2024-11-11 12:05 ص
 

الاعلام العبري: تحقيق إسرائيلي يكشف عن شهادات تظهر استيلاء بن غفير على الشرطة

بن غفير
بن غفير
الأحد، 10-11-2024 10:16 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ان القناة الـ13 والمستشارة القانونية يتعاونان معا للإطاحة بحكومة اليمين.

اضافة اعلان


وأضاف "أدعو رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها".


وقبل قليل، كشف تحقيق عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأظهرت التسجيلات تحريض بن غفير لمقربيه من أجل تصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى.

وذكرت القناة الـ13 أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن والعراق

أخبار محلية السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان

تعبيرية

أخبار محلية وفاة شاب بعيار ناري في الكرك

ارشيفية

عربي ودولي زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

جانب من اللقاء

أخبار محلية بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة

ارشيفية

عربي ودولي عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

ارشيفية

أخبار محلية بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء

ارشيفية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان



 


الأكثر مشاهدة