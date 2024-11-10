الاعلام العبري: تحقيق إسرائيلي يكشف عن شهادات تظهر استيلاء بن غفير على الشرطة

وأضاف "أدعو رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها".
وقبل قليل، كشف تحقيق عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.
وأظهرت التسجيلات تحريض بن غفير لمقربيه من أجل تصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى.
وذكرت القناة الـ13 أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.
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