الاعلام العبري: تحقيق إسرائيلي يكشف عن شهادات تظهر استيلاء بن غفير على الشرطة

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ان القناة الـ13 والمستشارة القانونية يتعاونان معا للإطاحة بحكومة اليمين.

اضافة اعلان



وأضاف "أدعو رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها".