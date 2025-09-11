الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تنشط في ريف دمشق الغربي

وأوضح العميد الدالاتي أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثّف، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقّوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخطّطون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدّد أمن واستقرار المواطنين.
وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخًا من طراز "غراد"، وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.
وأكّد العميد الدالاتي أن الملف تم تحويله إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف المرتبطة بهذه الخلية.
