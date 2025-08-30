الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أشار راسموسن اليوم السبت، الى أن ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز الدفاع عن النفس، ويجب الضغط لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية، مشددا على أن إسرائيل تدمر حل الدولتين.
