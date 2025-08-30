السبت 2025-08-30 11:10 م
 

الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

الدنمارك
الدنمارك
 
السبت، 30-08-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن إن بلاده تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أشار راسموسن اليوم السبت، الى أن ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز الدفاع عن النفس، ويجب الضغط لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية، مشددا على أن إسرائيل تدمر حل الدولتين.

 
 
