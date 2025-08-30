الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن إن بلاده تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بهدف إنهاء الحرب في غزة.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أشار راسموسن اليوم السبت، الى أن ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز الدفاع عن النفس، ويجب الضغط لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية، مشددا على أن إسرائيل تدمر حل الدولتين.