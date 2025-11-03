تطورات جديدة في قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان

الوكيل الإخباري- ذكرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن وفدا حكوميا زار لبنان حاملا رسالة من عبد الحميد الدبيبة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، تناولت استئناف التعاون في المجالات السياسية والقضائية.



واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون الوفد في قصر بعبدا، حيث نقل الوفد تحيات الدبيبة وتأكيده حرص الحكومة على فتح صفحة جديدة من التعاون والتواصل مع لبنان.



وضم الوفد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، والمستشار السياسي والأمني لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة.

اضافة اعلان



وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بعد لقائه الرئيس عون من القصر الجمهوري في بعبدا: "نقلنا إلى الرئيس جوزيف عون تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعبرنا عن حرصنا على إعادة تفعيل العلاقات السياسية، الدبلوماسية، والقضائية بين البلدين".



وأضاف اللافي: "أكدنا استعدادنا للعمل سويا على معالجة القضايا التي قد تكون أثرت في سرعة وسهولة التعاون، ولمسنا استجابة كافية من الجانب اللبناني وحرصا من جميع الأطراف على التعاون لإنجاز الملفات العالقة ونحترم المسار القضائي وسمعنا أخبارا إيجابية نتفاءل أن تصب في مصلحة الجميع".



ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد الليبي، وحمله تحياته الى رئيس الحكومة الليبية، مشيرا إلى ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والقضائية، وذلك بهدف إعادة العلاقات اللبنانية- الليبية إلى طبيعتها، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.



هذا وذكرت مصادر أن "الوفد الليبي قام بتسليم لبنان التحقيقات التي أجريت في السنوات الماضية حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، والموافقة على تخفيض كفالة هانيبال القذافي".