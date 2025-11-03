20 قتيلا على الأقل في زلزال شمال أفغانستان

11:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752378 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قتل 20 شخصا على الأقل جراء الزلزال الشديد الذي ضرب شمال أفغانستان خلال الليل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في حصيلة جديدة غير نهائية صباح الاثنين. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الوزارة شرافت زمان في مقطع فيديو وزّع على الصحفيين، إن "نحو 320 من مواطنينا جرحوا وقتل أكثر من 20" في ولايتي بلخ وسمنغان، مؤكدا أن هذه الحصيلة هي غير نهائية.



وكانت حصيلة رسمية سابقة تفيد بمقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 250 جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,3 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.