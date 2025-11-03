20 قتيلا على الأقل في زلزال شمال أفغانستان

وقال المتحدث باسم الوزارة شرافت زمان في مقطع فيديو وزّع على الصحفيين، إن "نحو 320 من مواطنينا جرحوا وقتل أكثر من 20" في ولايتي بلخ وسمنغان، مؤكدا أن هذه الحصيلة هي غير نهائية.
وكانت حصيلة رسمية سابقة تفيد بمقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 250 جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,3 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
