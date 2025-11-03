المفوضية الأوروبية تستثمر بمشاريع التكنولوجيا النظيفة

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "قالت المفوضية في بيان، إن التركيز ينصب على القطاعات التي تستخدم الطاقة بكثافة، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والتنقل الخالي من الانبعاثات، والمباني، والصناعة بالتكنولوجيا النظيفة، وإدارة الكربون الصناعي"، لافتة الى أن مقر معظم المشاريع سيكون في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وفنلندا والنرويج.
وقالت المفوضية، إن المشاريع لديها القدرة على توفير نحو 221 مليون طن من معادل ثاني أكسيد الكربون خلال أول 10 أعوام من التشغيل، وهو ما يمثل الانبعاثات السنوية لنحو 10 ملايين سيارة، ويأتي تمويل المنح من إيرادات نظام مبادلة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لدعم تحول الكتلة الأوروبية إلى الحياد المناخي.
