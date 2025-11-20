ترامب: الولايات المتحدة باشرت بتسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين

وأضاف ترامب في كلمة خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي: "حسنا، أنا أحب موظفينا الفيدراليين، لكن هذه ليست الطريقة الأمثل لبناء دولة. في عهد إدارتي، يعتبر هذا الأمر الطريق الأقصر نحو الكارثة. تمعنوا جيدا: 100% من جميع الوظائف الجديدة ظهرت في القطاع الخاص. عمليا قمنا بخفض آلاف ومئات الآلاف من الوظائف في الحكومة الفيدرالية".
ويزعم ترامب بأن الحكومة الفيدرالية في عهد سلفه جو بايدن تضخمت، حيث أصبحت واحدة من كل أربع وظائف جديدة في الولايات المتحدة في القطاع العام.
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين