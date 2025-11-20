الجمعة 2025-11-21 03:59 م
 

ترامب: الولايات المتحدة باشرت بتسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين
 
الخميس، 20-11-2025 12:32 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية استثمارية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة بدأت بتقليص مئات الآلاف من الوظائف الحكومية في إطار خطة لنقل القوى العاملة إلى القطاع الخاص.اضافة اعلان


وأضاف ترامب في كلمة خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي: "حسنا، أنا أحب موظفينا الفيدراليين، لكن هذه ليست الطريقة الأمثل لبناء دولة. في عهد إدارتي، يعتبر هذا الأمر الطريق الأقصر نحو الكارثة. تمعنوا جيدا: 100% من جميع الوظائف الجديدة ظهرت في القطاع الخاص. عمليا قمنا بخفض آلاف ومئات الآلاف من الوظائف في الحكومة الفيدرالية".

ويزعم ترامب بأن الحكومة الفيدرالية في عهد سلفه جو بايدن تضخمت، حيث أصبحت واحدة من كل أربع وظائف جديدة في الولايات المتحدة في القطاع العام.
 
 
