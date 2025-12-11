الكرملين: بوتين يؤكد دعمه لنهج حكومة مادورو

الوكيل الإخباري- أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال محادثة مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي مؤكدا دعمه لسياسات الحكومة الحالية.



وجاء في بيان الكرملين: "في 11 ديسمبر، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفنزويلي مادورو".



وأضاف البيان: "تبادل القادة وجهات النظر حول تطوير العلاقات الودية في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر، كما تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ مشاريع مشتركة في العديد من المجالات.

اضافة اعلان



كما أكد البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي وأكد مجددا دعمه لسياسات حكومة نيكولاس مادورو، الرامية إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة".



هذا وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، عن تضامن روسيا مع فنزويلا في حماية سيادتها الوطنية.



وقامت الولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية في البحر الكاريبي بالقرب من سواحل فنزويلا تحضيرا لعمل عسكري محتمل، كما استهدفت القوات الأمريكية قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في البحر منذ سبتمبر الماضي.