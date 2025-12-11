الخميس 2025-12-11 08:52 ص

روبيو يبحث مع ساعر خطة ترامب

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الخميس، 11-12-2025 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الأمن الإقليمي وتنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة.اضافة اعلان


وأضافت الخارجية الأميركية أن روبيو ونظيره الإسرائيلي أكدا التزامهما بالتعاون لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
 
 


