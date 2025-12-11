روبيو يبحث مع ساعر خطة ترامب

وأضافت الخارجية الأميركية أن روبيو ونظيره الإسرائيلي أكدا التزامهما بالتعاون لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
-
