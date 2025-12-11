روبيو يبحث مع ساعر خطة ترامب

07:16 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الأمن الإقليمي وتنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة.





وأضافت الخارجية الأميركية أن روبيو ونظيره الإسرائيلي أكدا التزامهما بالتعاون لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

