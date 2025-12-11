استقالة رئيس وزراء بلغاريا وسط احتجاجات واسعة

وذكر جيليازكوف، في كلمة بثتها وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية: "لقد ناقش تحالفنا الأحداث الأخيرة، لا شك أن حكومتنا كانت ستتلقى دعمًا من البرلمان وتصويت سحب الثقة لن يكون ناجحًا، ولكن رغبتنا هي تلبية مطالب الشعب، فالحكومة توجد من أجل الشعب، ولقد سمعنا أصوات المحتجين والمتظاهرين ويجب أن نلبي مطالبهم".
وأضاف: "دعوات استقالة حكومة بلغاريا جاءت من الشباب والكبار على حد سواء، ويجب دعم هذه الطاقة المدنية، أود أن أبلغكم أن الحكومة ستستقيل قبل تصويت البرلمان".
