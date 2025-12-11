الخميس 2025-12-11 07:41 م

استقالة رئيس وزراء بلغاريا وسط احتجاجات واسعة

الخميس، 11-12-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته، وذلك وسط احتجاجات واسعة النطاق وقبل تصويت البرلمان على قرار سحب الثقة من الحكومة.اضافة اعلان


وذكر جيليازكوف، في كلمة بثتها وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية: "لقد ناقش تحالفنا الأحداث الأخيرة، لا شك أن حكومتنا كانت ستتلقى دعمًا من البرلمان وتصويت سحب الثقة لن يكون ناجحًا، ولكن رغبتنا هي تلبية مطالب الشعب، فالحكومة توجد من أجل الشعب، ولقد سمعنا أصوات المحتجين والمتظاهرين ويجب أن نلبي مطالبهم".

وأضاف: "دعوات استقالة حكومة بلغاريا جاءت من الشباب والكبار على حد سواء، ويجب دعم هذه الطاقة المدنية، أود أن أبلغكم أن الحكومة ستستقيل قبل تصويت البرلمان".
 
 


