المؤتمر العالمي 2025 بعنوان "نحن الاحتواء" ينطلق في الشارقة غداً

الوكيل الإخباري- تنطلق غداً الاثنين، في مركز إكسبو الشارقة، أعمال المؤتمر العالمي 2025 بعنوان "نحن الاحتواء"، بتنظيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. اضافة اعلان





وينظم المؤتمر، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حاكم الشارقة، بالتعاون مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية، وبشراكة استراتيجية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ليضع قضايا الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على أجندة العالم.



ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، 74 دولة، و125 مؤسسة، و134 مناصراً ذاتياً، و152 متحدثاً من خلال 59 جلسة، بمعدل 9 جلسات متوازية، وأكثر من 531 مشاركاً.



ويناقش المؤتمر مستقبل الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، ويقدم خريطة عمل شاملة تمكّن من الانتقال من المبادرات المجتمعية إلى السياسات الوطنية العامة القابلة للتنفيذ.



وفي إطار الفعاليات الاستباقية التي انطلقت اليوم الأحد، شهدت قمتي "الأسر" و"المناصرين الذاتيين" مشاركة 270 مشاركاً من الأفراد والأسر وخبراء دوليين في مجال الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.



وأكدت رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، أهمية الفعاليات الاستباقية، مشيرة إلى أن تنظيم قمتي "المناصرة الذاتية" و"الأسر" يعكس حرص الشارقة على إشراك المستفيدين منذ البداية في صياغة الرؤى والرسائل الأساسية للمؤتمر. وأضافت أن هذه اللقاءات التمهيدية تتيح للمشاركين تبادل الخبرات ومناقشة قضايا التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، لتكون منصة تعكس أصواتهم وتجاربهم.



وشهدت قمة المناصرين الذاتيين، التي شارك فيها 180 مشاركاً، افتتاحاً من المناصرتين الذاتيتين شيخة القاسمي ودومينيك كانتور، وقدم نائب رئيس منظمة الاحتواء الشامل، فياريال، كلمة رئيسية حول أهمية المناصرة الذاتية. وناقشت الجلسات مواضيع التعليم الدامج، والوظائف الشاملة بأجور عادلة، والمشاركة السياسية، والدعم الفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.



أما قمة الأسر، التي استقطبت 90 مشاركاً، فتطرقت إلى محاور عدة، منها "من الرؤية إلى العمل"، لاستكشاف الفجوات بين الرؤية والواقع، و"فرصة تعزيز أجندتنا"، لمناقشة الأجندة العالمية للرعاية والدعم، و"القيادة الأسرية"، لاستعراض دور الأشقاء في دعم قضايا الإعاقة، بالإضافة إلى جلسة "بناء شبكة الدعم" لاستكشاف سبل دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبناء قادة المستقبل.



كما تم استعراض "موارد منظمة الاحتواء الشامل الدولية" للأسر المشاركة.



ويُذكر أن المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" يُعقد كل أربع سنوات في إحدى الدول الأعضاء، وتقام دورته الـ18 للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إمارة الشارقة.