الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد

وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب أن جلالة الملك عبر بكلماته الدقيقة والمباشرة، عن رؤية استراتيجية تستند إلى مبدأ مفاده أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن الاعتداء على أي دولة عربية، كما هو الحال في التهديد الإسرائيلي لأمن دولة قطر الشقيقة، يُعد استهدافًا مباشرًا للمنظومة العربية برمتها.
