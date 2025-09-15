الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد

11:58 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العربية والإسلامية الطارئة في قطر، شكلت محطة مفصلية في إعادة توجيه بوصلة العمل العربي المشترك نحو معادلة الردع الفاعل، ومواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة التي لم تعد تقتصر على فلسطين وحدها، بل باتت تطال استقرار دول المنطقة كافة. اضافة اعلان





وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب أن جلالة الملك عبر بكلماته الدقيقة والمباشرة، عن رؤية استراتيجية تستند إلى مبدأ مفاده أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن الاعتداء على أي دولة عربية، كما هو الحال في التهديد الإسرائيلي لأمن دولة قطر الشقيقة، يُعد استهدافًا مباشرًا للمنظومة العربية برمتها.



