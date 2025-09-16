TikTok ينجو مؤقتا.. إدارة ترامب قد تمنح الشركة مهلة جديدة في أمريكا

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن إدراة الرئيس دونالد ترامب قد تمدد الإذن مرة أخرى لعمل TikTok في الولايات المتحدة.



وقالت الوكالة في تقرير حول الموضوع:" من المتوقع أن تقوم إدارة ترامب مرة أخرى بتمديد الموعد النهائي لشركة ByteDance الصينية لإغلاق TikTok أو بيع أصوله الأمريكية، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 سبتمبر".

وفي يونيو، أعلن ترامب توقيع أمر تنفيذي يسمح باستخدام TikTok في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إضافية، حتى 17 سبتمبر.



وبحسب رويترز، تم تمديد الموعد النهائي ثلاث مرات بالفعل. ووفقا لمصدر الوكالة فإنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن TikTok في موعد لا يتجاوز 17 سبتمبر.



يأتي هذا في وقت تشهد فيه الصين والولايات المتحدة حالة من الحرب التجارية، اشتعلت بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية المستوردة، وفي مارس، تم رفع هذه الرسوم إلى 20%، ثم بعد عدة خطوات متبادلة، بلغت الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية 145%، بينما وصلت الرسوم على الموردين الأمريكيين في الصين إلى 125%.



وفي منتصف مايو، اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم التجارية المتبادلة إلى 10% اعتبارا من 14 مايو لمدة 90 يوما، ونتيجة لذلك بدأت الصين في فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، بينما تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 30% على المنتجات الصينية، حيث لا تزال رسوم "الفنتانيل" البالغة 20% سارية المفعول، وفي أواخر الربيع وأوائل الصيف، اتهم الجانبان بعضهما البعض بانتهاك الاتفاقات الأولية.



وفي أوائل أبريل، عندما أعلن ترامب عن تمديد الإذن لعمل TikTok في البلاد، كانت إدارته قد توصلت إلى اتفاق مع TikTok يقضي بتحويل عمل المنصة في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة يسيطر عليها ويديرها غالبية من المستثمرين الأمريكيين، إلا أنه بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية عالية على الواردات من دول أخرى، أبلغت شركة ByteDance الصينية البيت الأبيض بأنها لن توافق على الصفقة حتى يتم حل المشكلات التجارية.



تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس عام 2024، واستنادا إلى اعتبارات الأمن القومي، كان قد أقرّ قانونا يلزم شركة ByteDance ببيع TikTok أو وقف عملياتها في الولايات المتحدة.