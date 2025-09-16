البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر

وثمن رئيس البرلمان العربي، في بيان، ما ورد في البيان الختامي من دعم تام لدولة قطر، ورفض أية محاولات لاستهدافها والوقوف معها صفا واحدًا في مواجهة أي تهديد يمس سيادتها أو أمنها، والتضامن معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للرد على هذا العدوان الغاشم، وذلك من منطلق الإيمان العميق بوحدة المصير العربي والإسلامي وضرورة صون الاستقرار الإقليمي.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من مواقف قوية وواضحة تُعبر عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال، ومحاسبته عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
وأكد اليماحي أن هذه القمة مثلت صوتًا موحدًا للعالمين العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال، وبعثت برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد رادع له.
كما أكد أن البرلمان العربي سيظل سندًا وداعمًا لكافة المواقف العربية والإسلامية الجماعية، وسيعمل في المحافل البرلمانية الدولية على تعزيز هذه المخرجات، نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمًا لسيادة وأمن دولة قطر وكافة الدول العربية والإسلامية.
-
أخبار متعلقة
-
قناة "كان" العبرية تكشف الهدف من وراء زيارة روبيو الخاطفة إلى قطر
-
ترامب: أنباء تفيد بأن حماس أخرجت الأسرى من الأنفاق إلى الأرض
-
بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا
-
الكشف عن تفاصيل جديدة صادمة عن اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك
-
موقع أمريكي: ترامب كان قادراً على وقف قصف الدوحة ولم يفعل
-
صورة حديثة ليد ترامب .. الكدمة ومساحيق التجميل تجددان الجدل
-
سفينة "عمر المختار" تنضم للأسطول العالمي المتجه للقطاع .. صور
-
إسبانيا تلغي صفقة قاذفات صواريخ إسرائيلية بـ700 مليون يورو