البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر

12:21 ص

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي جسدت الموقف العربي والإسلامي الموحد في مواجهة العدوان الغاشم الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر، وكذلك رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني على مدار عامين. اضافة اعلان





وثمن رئيس البرلمان العربي، في بيان، ما ورد في البيان الختامي من دعم تام لدولة قطر، ورفض أية محاولات لاستهدافها والوقوف معها صفا واحدًا في مواجهة أي تهديد يمس سيادتها أو أمنها، والتضامن معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للرد على هذا العدوان الغاشم، وذلك من منطلق الإيمان العميق بوحدة المصير العربي والإسلامي وضرورة صون الاستقرار الإقليمي.



كما أشاد رئيس البرلمان العربي بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من مواقف قوية وواضحة تُعبر عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال، ومحاسبته عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.



وأكد اليماحي أن هذه القمة مثلت صوتًا موحدًا للعالمين العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال، وبعثت برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد رادع له.



كما أكد أن البرلمان العربي سيظل سندًا وداعمًا لكافة المواقف العربية والإسلامية الجماعية، وسيعمل في المحافل البرلمانية الدولية على تعزيز هذه المخرجات، نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمًا لسيادة وأمن دولة قطر وكافة الدول العربية والإسلامية.