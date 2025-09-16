قناة "كان" العبرية تكشف الهدف من وراء زيارة روبيو الخاطفة إلى قطر

الوكيل الإخباري- كشفت قناة كان العبرية عن الهدف من وراء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخاطفة إلى دولة قطر بعد زيارته إلى إسرائيل.



وذكرت القناة أن: "الزيارة الخاطفة التي سيقوم بها روبيو إلى قطر تهدف إلى تحريك المفاوضات مجددا بشأن صفقة الأسرى – هذا ما أُبلغ به مسؤولون إسرائيليون خلال زيارة روبيو لإسرائيل".

اضافة اعلان



وأضافت: "في الولايات المتحدة يعتقدون أن الهجوم في الدوحة صحيح أنه زعزع الاتصالات بين الأطراف، لكنه قد يشكل أيضا دافعا لإعادة فتح المحادثات".