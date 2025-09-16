قناة "كان" العبرية تكشف الهدف من وراء زيارة روبيو الخاطفة إلى قطر

وذكرت القناة أن: "الزيارة الخاطفة التي سيقوم بها روبيو إلى قطر تهدف إلى تحريك المفاوضات مجددا بشأن صفقة الأسرى – هذا ما أُبلغ به مسؤولون إسرائيليون خلال زيارة روبيو لإسرائيل".
وأضافت: "في الولايات المتحدة يعتقدون أن الهجوم في الدوحة صحيح أنه زعزع الاتصالات بين الأطراف، لكنه قد يشكل أيضا دافعا لإعادة فتح المحادثات".
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإن الرحلة إلى قطر تأتي من أجل "محاولة إعادتها لتكون لاعبا أساسيا في مفاوضات الصفقة"، وربما كخطوة أخيرة قبل العملية الواسعة في غزة. كما نقلت القناة.
