بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا

وقال ستارمر في حديث للقناة الرابعة التلفزيونية البريطانية، اليوم الاثنين: "اليوم نعلن أننا سننشر قوات جوية إضافية في بولندا".
وأشار إلى أن زعماء دول الناتو بحثوا كيفية الرد على حادث المسيرات، مضيفا أنه بحث هذا الموضوع مع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن ترسل بريطانيا مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى بولندا، وهي ستبدأ التحليقات فوق الأراضي البولندية خلال أيام، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية بهذا الصدد.
ومن المتوقع أن تنفذ أيضا طائرات ألمانية وفرنسية تحليقات فوق بولندا في إطار عملية الناتو.
