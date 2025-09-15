بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده سترسل طائرات مقاتلة إلى بولندا في إطار عملية "الحارس الشرقي" لحلف الناتو على خلفية حادث الطائرات المسيرة على أراضي بولندا.



وقال ستارمر في حديث للقناة الرابعة التلفزيونية البريطانية، اليوم الاثنين: "اليوم نعلن أننا سننشر قوات جوية إضافية في بولندا".

اضافة اعلان



وأشار إلى أن زعماء دول الناتو بحثوا كيفية الرد على حادث المسيرات، مضيفا أنه بحث هذا الموضوع مع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الأسبوع الماضي.



ومن المقرر أن ترسل بريطانيا مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى بولندا، وهي ستبدأ التحليقات فوق الأراضي البولندية خلال أيام، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية بهذا الصدد.



ومن المتوقع أن تنفذ أيضا طائرات ألمانية وفرنسية تحليقات فوق بولندا في إطار عملية الناتو.