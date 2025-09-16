حقائق وخرافات حول البيض: ما الصحيح وما الخاطئ؟

البيض والكوليسترول: تناول حتى خمس بيضات أسبوعيًا لا يضر مرضى الكوليسترول، حسب الدراسات الحديثة.
تخزين البيض: البيض غير المغسول يمكن حفظه خارج الثلاجة، لكن الأفضل تبريده، خاصة إذا كان مغسولاً.
لون الصفار: الصفار الداكن لا يعني تغذية أفضل، بل يعكس نوع غذاء الدجاج.
قابلية الفقس: فقط البيض المخصب من الديك يمكن أن يفقس، والبيض التجاري غالبًا غير مخصب.
لون البيضة: اللون (أبيض أو بني) لا يؤثر على القيمة الغذائية.
البيض النيء: أقل فائدة غذائية وقد يحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا.
مكان التخزين في الثلاجة: الأفضل وضعه على الرفوف الداخلية وليس في باب الثلاجة إذا لم يُستهلك خلال أسبوعين.
قشر البيض: آمن للأكل إذا طُهي جيدًا، ولا يشكل خطرًا صحيًا.
تاريخ الصلاحية: يمكن الاحتفاظ بالبيض لمدة شهر طالما أن القشرة سليمة والرائحة طبيعية.
النقاط الحمراء: ليست دليلًا على التخصيب، بل مجرد جلطات دموية غير ضارة.
بياض البيض فقط؟: البيضة الكاملة أفضل، لأن الصفار يحتوي على عناصر مهمة لبناء العضلات وفقدان الوزن.
الخلاصة: البيض غذاء غني وآمن عند تناوله بطريقة صحيحة، ولا داعي للخوف من العديد من الشائعات المنتشرة حوله.
