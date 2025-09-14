توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

08:54 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك" لتصل إلى 1.88 مليار دينار خلال شهر آب الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.1% مقارنة بشهر تموز الماضي، الذي بلغت فيه القيمة 1.86 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).





وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 15.77 مليون حركة مُسجّلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 3%، مقارنة بـ15.3 مليون حركة خلال شهر تموز.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك" المُنفّذة خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 101.73 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.64 مليار دينار.



أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 1.96 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.1% خلال شهر آب الماضي.



ووفق الإحصاءات، فإن 96.1% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكّل الأردنيون 1.88 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 75.8 ألف مستخدم، بنسبة 3.9%.



وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي "كليك" في الأردن هم من الذكور بنسبة 61.9%، مقارنة بنحو 35.3% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة.



ومن حيث طبيعة العمليات، شكّلت عمليات تحويل الأموال 79.4% من إجمالي عدد حركات "كليك"، بينما بلغت المشتريات عبر "كليك" 20.6%، حيث بلغت قيمة الحوالات المالية عبر "كليك" الشهر الماضي 1.35 مليار دينار، مقابل 530 مليون دينار مشتريات.



ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات "كليك" بلغ الشهر الماضي 119 دينارًا، مقارنة مع متوسط بلغ 122 دينارًا في تموز وحزيران.



و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته "جوباك" في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام، ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.