ترامب سيطلع الكونغرس على تحرك عسكري محتمل في أميركا الجنوبية

ودافع غراهام، وهو من أبرز حلفاء ترامب، عن صلاحيات الرئيس الجمهوري في توسيع العمليات العسكرية في أميركا الجنوبية مع تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأشار إلى أن توسيع الحملة لتشمل ضربات برية "احتمال حقيقي"، مضيفًا في مقابلة مع شبكة "سي بي سي": "أبلغني الرئيس بأن الكونغرس سيطلع على عمليات عسكرية محتملة ضد فنزويلا وكولومبيا بعد عودته من الرحلة".
وقال غراهام: "سيكون هناك إحاطة للكونغرس بشأن احتمال توسيع العمليات من البحر إلى البر. أنا أؤيد ذلك، لكن أعتقد أنه يمتلك كل الصلاحيات التي يحتاجها".
وأشار غراهام إلى أنه سيترك للرئيس أن يوضح ما إذا كان سيضع قوات أميركية على الأرض في فنزويلا لدعم تغيير النظام هناك.
ودافع غراهام، وهو مدعٍ عام عسكري سابق، مرارًا عن الصلاحيات القانونية لترامب لاتخاذ إجراءات عسكرية في أميركا الجنوبية دون موافقة الكونغرس، قائلاً إن ذلك يندرج ضمن سلطاته الدستورية المنصوص عليها في المادة الثانية لحماية البلاد "من التهديدات الأجنبية".
