تعرف على تفاصيل حالة الطقس غداً الإثنين

11:46 م

الوكيل الإخباري- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم غدٍ الإثنين ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، بحيث يسود طقس معتدل بوجه عام خلال ساعات النهار، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية. اضافة اعلان





وفي ساعات الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، بينما يبقى لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة متغيرة الاتجاه.



تحذيرات الأرصاد:



تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.