تعرف على تفاصيل حالة الطقس غداً الإثنين

وفي ساعات الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، بينما يبقى لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة متغيرة الاتجاه.
تحذيرات الأرصاد:
تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
