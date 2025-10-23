ترامب: قد يكون للرئيس الصيني "تأثير كبير" على بوتين

وأضاف ترامب، خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض، "أظنّ أنّه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين"، مشيراً إلى أنّ الاجتماع المرتقب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) سيشمل مناقشة ملف روسيا وأوكرانيا.
وتُعدّ هذه أول قمة تجمع ترامب وشي منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم لبناء قاعة احتفالات
-
حلف الناتو: وقف إطلاق النار الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الأوضاع في فلسطين
-
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل
-
الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القدح والذم
-
السيسي: نتطلع لدور أوروبي كبير في مؤتمر إعادة إعمار غزة
-
ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست
-
"استقبال قاسٍ".. هكذا قضى ساركوزي أول ليلة في السجن