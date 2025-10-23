ترامب: قد يكون للرئيس الصيني "تأثير كبير" على بوتين

05:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751011 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنّ نظيره الصيني شي جينبينغ، الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة في التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا. اضافة اعلان





وأضاف ترامب، خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض، "أظنّ أنّه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين"، مشيراً إلى أنّ الاجتماع المرتقب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) سيشمل مناقشة ملف روسيا وأوكرانيا.



وتُعدّ هذه أول قمة تجمع ترامب وشي منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.