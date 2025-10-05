ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة

وأكد ترامب: "سأعرف قريباً ما إذا كانت حماس جادة" مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على استعداد لإنهاء القصف في غزة".
-
أخبار متعلقة
-
تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته
-
سوريا: انطلاق الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب
-
القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة
-
ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو
-
الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
-
ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 17 قتيلا
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه أطراف مدينة السلام بالقنيطرة
-
الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا