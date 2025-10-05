الأحد 2025-10-05 06:45 م
 

ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 05-10-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لشبكة "سي.إن.إن،" إنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد حركة حماس، متوعداً بـ"قضاء كامل" عليها إذا قررت البقاء في السلطة.

اضافة اعلان


وأكد ترامب: "سأعرف قريباً ما إذا كانت حماس جادة" مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على استعداد لإنهاء القصف في غزة".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

عربي ودولي إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

عربي ودولي تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

ا

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ا

منوعات عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست

طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

أخبار محلية طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

خ

أخبار محلية بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية

قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أخبار محلية قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين

طب وصحة أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين



 
 





الأكثر مشاهدة