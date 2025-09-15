ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

وقال ترامب للصحفيين: "قطر حليف رائع جدًا.. لذا على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين.. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".
وكان ترامب قد انتقد إسرائيل في بادئ الأمر بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنّتها، الثلاثاء، على الدوحة، حيث كان مفاوضون يعملون من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.
ومع ذلك، أكد دبلوماسيون أميركيون أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل.
ولقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيّما من دول الخليج.
وحثّ رئيس الوزراء القطري المجتمع الدولي على وقف "الكيل بالمعايير المزدوجة"، داعيًا خلال اجتماع تحضيري لقمة عربية-إسلامية مرتقبة في الدوحة، الاثنين، إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 6 أشخاص من حركة حماس وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.
