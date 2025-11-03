ترامب يعلن أنه لا يفكر في الترشح لولاية ثالثة

وأكد أن الجمهوريين، على عكس الديمقراطيين، لديهم العديد من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة. ومن بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.
ويأتي هذا التصريح بعد تصريحات سابقة لترامب على مدى الأشهر الماضية ألمح فيها إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
يشار إلى أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي يحظر على الرؤساء الترشح لولاية ثالثة، ويعد تعديل الدستور (من أجل تمكين ترامب من الترشح) مسارا شاقا ومن غير المرجح أن ينجح، ولكن ترامب صرح لشبكة "إن بي سي نيوز" في وقت سابق بوجود "أساليب" تمكنه من خلالها العودة إلى الرئاسة.
