ترامب يعلن أنه لا يفكر في الترشح لولاية ثالثة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أنه لا يفكر في الترشح لولاية ثالثة، رغم قوله إن كثيرين يريدون بقاءه.

