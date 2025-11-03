الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات ترامب

11:19 ص

الوكيل الإخباري- نفت الصين اختبار أسلحة نووية الاثنين بعدما اتّهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء تجارب تحت الأرض دون الإعلان عنها.





وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الصين لطالما امتثلت إلى مسار التنمية السلمية واتّبعت سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولا وأبقت على استراتيجية نووية تقوم على الدفاع عن النفس وامتثلت إلى التزامها تعليق التجارب النووية".