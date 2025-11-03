توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بريمن بعد رصد تحليق طائرة مسيرة

05:39 ص

الوكيل الإخباري- توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتا في مطار بريمن مساء الأحد بعد رصد تحليق طائرة مسيرة مجهولة بالقرب منه، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية. اضافة اعلان





وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، إن الطائرة رصدت "بجوار المطار مباشرة قرابة الساعة 7:30 مساء" (6:30 مساء ت غ).



وأضاف أن هيئة مراقبة الحركة الجوية قررت نتيجة ذلك وبالاتفاق مع الشرطة الفدرالية، تعليق عمليات الإقلاع والهبوط على الفور.



واستؤنفت حركة الملاحة بعد قرابة ساعة، لكن لم يعرف عدد الرحلات التي ألغيت أو جرى تحويل مسارها بسبب تعذر الاتصال بالمطار فورا.



وأشارت الشرطة إلى أنه لم يكن واضحا الجهة التي تسيطر على هذه الطائرة.